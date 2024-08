Zomerse hitte: benauwde dag met kans op onweer in de nacht

Vandaag wordt het warm in Noord-Holland, met temperaturen aan de kust rond de 25 graden en in het Gooi oplopend tot 29 à 30 graden. De dag zal benauwd aanvoelen door het gebrek aan wind. "Maar de echte warmte zit nog vooral in het oosten van het land", aldus weerman Jan Visser vanochtend op NH Radio.

Voorlopig blijft het vandaag droog in het grootste deel van de regio, met slechts een kleine kans op buien tot vanavond. In de nacht en morgenochtend neemt de kans op regen en onweersbuien flink toe. In groot deel van Nederland geldt code geel vanwege de onweersbuien, maar in Noord-Holland is dat (nog) niet het geval.

Rest van de week

Morgen wordt het iets minder warm, met temperaturen van 21 graden aan de kust en 25 graden verder landinwaarts. De wind zal zwak tot matig zijn.

Donderdag blijft het overwegend droog met af en toe zon, bij temperaturen tot 25 graden. Vrijdag neemt de kans op regen weer iets toe, maar in het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en vrij warm.