Gele trui blijft om schouders van Charlotte Kool na weer ritwinst in Tour de France Femmes

De Noord-Hollandse wielrenster kent een droomstart van de Tour, want gisteren won ze ook al de etappe. "Ik had vandaag weer een goede sprint in mijn benen. Ik voelde dat ik dichterbij kwam en dat het ging lukken", aldus Kool die Wiebes in de laatste meters voorbijging.

Vanmiddag staat er nog een tijdrit van 6 kilometer door de straten van Rotterdam op het programma. Kool heeft veertien seconden voorsprong op nummer twee Lorena Wiebes. "Ik ga alles geven om het geel te behouden."