120 verwaarloosde hondjes herstellen in Dierenopvang Kennemerland

De medewerkers van het opvangcentrum aan de Keesomstraat in Zandvoort hopen dat de hondjes op termijn nieuwe baasjes krijgen, maar dat kan nog even duren. Eerst moeten ze tot rust komen en weer gezond worden. "Zodra ze beschikbaar zijn voor adoptie, kun je ze vinden op de site ikzoekbaas.nl van de Dierenbescherming. Maar op dit moment zijn we ook heel blij met iedere donatie, want de kosten lopen natuurlijk enorm op", vertelt Thijssen.

Inmiddels is er ook een inzamelingsactie gestart. De teller staat op dit moment ruim boven de 2000 euro, de actie loopt nog vier weken.

Herkenbaar? Zoek hulp!

Thijssen maakt van de gelegenheid gebruik om een dringende oproep te doen aan andere mensen die wellicht meer dieren in huis hebben dan ze aankunnen. "Als je je in dit verhaal herkent en thuis misschien ook tientallen katten of honden hebt. Vraag alsjeblieft om hulp. Bel de Dierenbescherming!"