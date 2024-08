Drukste dag van het jaar voor Huizer openluchtzwembad: "Eindelijk"

De hele dag door kwamen er zwemmers naar het Huizer zwembad voor een verfrissende duik. Op de ligweide en in het zwembad was bijna geen plek meer te vinden.

Al vanaf 's ochtends vroeg lagen er meer dan honderd zwemmers in het water, al met al werden er zo'n 2.500 bezoekers verwacht. Halverwege de middag was het zwembad dus vol en moesten zwemmers die nog van plan waren om te komen worden teleurgesteld.

Lang op gewacht

Het zwembad heeft - net als veel andere openluchtzwembaden - lang uitgekeken naar drukte zoals die van gisteren. Doordat het voorjaar en het begin van de zomer vooral erg nat waren, duurde het lang voordat de bezoekersstroom op gang kwam.

Dat het dan nu wel druk wordt, is dan ook een opluchting. "Eindelijk", zegt Daniël Wichers van de Sijsjesberg op de radio bij NH. "We hebben echt lang gewacht op het lekkere weer zoals vandaag. Het leek soms wel een eeuwigheid te duren. Nu is het volop genieten en maken we er geweldige dagen van."

Het zwembad zorgde voor de vele bezoekers gisteren hoe dan ook voor een aangename afkoeling: het zwembadwater is, ook op warme dagen zoals gisteren en vandaag, zo'n 26 graden.