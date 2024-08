Basisschool De Vliekotter in zak en as: Geen plek voor 44 kinderen bij start schooljaar

De schooldirecteur zit, vlak voor het schoolseizoen, met de handen in het haar. De school aan de Vliestraat in Oosterend is de laatste jaren flink gegroeid in het aantal leerlingen. Zo erg zelfs dat in de hal van de school eerder al een klaslokaal is gemaakt om de kinderen goed les te kunnen geven. Maar nu barst de school uit zijn voegen.

Dat was voor het schoolteam eerder dit jaar het sein om een aanvraag in te dienen voor extra units op het voetbalterrein van Sportvereniging Oosterend om 44 kinderen in onder te kunnen brengen. De school start het nieuwe schooljaar met 135 leerlingen. De directeur verwacht een groei naar ongeveer 160 kinderen. "We hebben op dit moment vijf groepen en komen nu ongeveer een paar honderd vierkante meter tekort."