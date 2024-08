Ondanks commotie dringen Bloemendaalse politieke partijen aan op vestiging hospice

De tegenwerking van enkele omwonenden heeft tot felle reacties geleid op Facebook: ''Wat een egoïstische nare mensen! Is dat nu tegenwoordig de Bloemendaalse elite? Schande!'' Iemand anders schrijft: "De argumenten die zijn aangedragen ….. weer vanuit slachtofferperspectief. Terminale mensen, lijkwagens, brandende nachtlampjes, parkeerdruk. Onder welke steen leven de tegenover de villa wonende mensen?"

Grote behoefte aan hospice in Bloemendaal

Alle politieke partijen in Bloemendaal staan sympathiek tegenover de motie, die is ingediend door Zelfstandig Bloemendaal, GroenLinks, D66, PvdA, VVD en Liberaal Bloemendaal. Zij benadrukken dat er grote behoefte is aan een hospice in de buurt, aangezien een kwart van de bevolking in Bloemendaal ouder is dan 65 jaar.

Zij vinden dat de familie Eichholtz een uniek aanbod heeft gedaan. De partijen vagen het college van B&W dan ook 'alsnog in overleg te gaan met Hospice Haarlem, de familie Eichholtz en omwonenden.'