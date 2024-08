Waarom de moordverdachte uit AZC Den Helder nog niet wordt overgeleverd aan Frankrijk

Donderdag rond 15.00 uur viel een grote politiemacht asielzoekerscentrum Doggershoek in Den Helder binnen. De Franse autoriteiten hadden gevraagd om de overlevering van een 38-jarige bewoner, op verdenking van betrokkenheid bij een levensdelict.

Volgens mensen in het asielzoekerscentrum gaat het om een Algerijn die al enkele maanden in Nederland was, eerst in Ter Apel, nu sinds weken in Den Helder.

De zoektocht naar hem ging niet bepaald met zachte hand. Binnen tien minuten vielen mannen met bivakmutsen zijn kamer binnen, waar ook andere vluchtelingen verblijven. De door Frankrijk verdachte asielzoeker werd met succes gearresteerd en meegenomen.

Maar dit betekent niet dat hij nu - bijna een week later - al in een Franse cel zit. Als op verzoek van buitenlandse autoriteiten een verdachte in Nederland wordt opgepakt, neemt het Openbaar Ministerie in Amsterdam daarna de zaak over zijn eventuele overlevering aan binnen hun Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC).

In de hoofdstad is ook de enige Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van Nederland, die overleveringszaken toetst en uitspraak doet.

Lange procedure

Een woordvoerder van het OM legt uit dat de man door hen trouwens niet wordt aangeduid als verdachte, maar als 'opgeëist persoon'. "Dat komt omdat wij niets te maken hebben met het strafrechtelijk onderzoek naar hem. Wij houden ons echt alleen bezig met de overleveringsprocedure."

En die kan vervolgens twee kanten opgaan: een verkorte of langere procedure. Gistermiddag heeft de asielzoeker bij een zitting bij de rechter-commissaris in Amsterdam aangegeven dat hij géén verkorte procedure wil.

In het geval van een verkorte procedure zou hij geen bezwaar hebben met de overlevering naar Frankrijk en had hij binnen tien dagen op een vliegtuig naar Frankrijk gezet kunnen worden.

