Wedstrijd NAC - Ajax op de tocht door actie bij de politie

De politie gaat komend weekend actievoeren voor een beter pensioen en daardoor zijn er geen agenten aanwezig bij de wedstrijd die Ajax zondag speelt in Breda tegen NAC. Ook in Enschede wordt er door de politie actie gevoerd. “Of de duels doorgaan, is aan de burgemeesters om te bepalen", zegt Maarten Brink, projectleider namens de actievoerders.