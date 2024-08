NAC-Ajax gaat ondanks politiestaking door: "Goede gelegenheid om te laten zien dat het kan"

De politie schrijft dat de acties niet bij het voetbalstadion plaats zullen vinden. Ook wordt het werk neergelegd rond de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta, komende zaterdag.

Het uitduel van Ajax bij NAC staat voor zondag om 16.45 uur gepland. De bijeenkomsten van de politie beginnen een uur voor het eerste fluitsignaal en eindigen een uur na afloop van de wedstrijden.

De politie wil met de actie het kabinet in beweging krijgen. Brink roept het kabinet op om duidelijke stappen te zetten om het vroegpensioen voor politiemedewerkers mogelijk te maken.

De gemeente Breda laat weten dat de politie bij wedstrijden van NAC altijd al op de achtergrond aanwezig is. "In Breda geldt bij voetbalwedstrijden dat de politie waar mogelijk afwezig is, als dit kan. En ze zijn aanwezig als het moet. Daarbij werken we informatie-gestuurd: zo lang er geen informatie is die aanleiding geeft om de politie aanwezig te laten zijn, is de politie er niet. Op dit moment is er geen aanleiding of informatie die de aanwezigheid van de politie noodzakelijk maakt. Dus de wedstrijd zal ondanks de actie gewoon door kunnen gaan, tenzij er nieuwe informatie komt."