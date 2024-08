Wonderlijke hemelshow: (amateur)fotografen genieten van Noorderlicht

Springen van enthousiasme

Voor Odie op den Kelder uit Schagen liep het iets anders. Hij had visite toen hij 's avonds zijn Noorderlicht-app controleerde. "Ik heb ze toen vriendelijk gevraagd ergens anders heen te gaan", bekent Odie. "Toen ben ik meteen gaan voorbereiden en de auto ingesprongen."

Om kwart voor elf kwam hij aan op de dijk bij het Amstelmeer en begon meteen te schieten. Odie fotografeert dit soort natuurverschijnselen al meer dan 15 jaar en weet inmiddels wel hoe hij het aan moet vliegen. "Twee andere fotografen naast mij, kregen het nog niet helemaal onder de knie", vertelt hij. In een handomdraai wist hij ook hun toestellen zo af te stellen dat ze al snel de meest schitterende foto's schoten. "Die stonden op een gegeven moment te springen van enthousiasme."

Witte pilaren

Yolanda ging met twee andere fotografie-vrienden op pad en positioneerde zich bij het kijkpunt in Den Oever. "Toen zag ik gelijk al wat groenigs in de lucht hangen en later zelfs witte pilaren", vertelt ze. "Toen gingen we helemaal los."

Ook zij waren niet de enige fotografen die op het licht waren afgekomen. "Uiteindelijk stonden we met z'n zessen te genieten van het Noorderlicht", vertelt ze. "Het was echt een feest."

De ervaren Marcel is ook nog onder de indruk van het schouwspel. "Het blijft toch echt fantastisch", vertelt hij. "Als je opeens die rode gloed ziet op de foto's. Schitterend."

Voor de amateurfotografen die nu ook aan de slag willen, heeft Marcel nog wat tips. "Zorg dat je geen lichtvervuiling hebt", benadrukt hij. "Als je bijvoorbeeld bij Amsterdam in de buurt zit, dan kan je het op je buik schrijven. Daar is echt te veel lichtvervuiling." Daarnaast is het volgens Marcel belangrijk dat je vrijuit zicht hebt richting het noord/noord-oosten, zonder bomen, gebouwen of andere obstakels. "Dan moet het lukken."