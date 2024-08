Drie keer insmeren en veel modderbaden: zo blijven varkens Jip en Janneke koel

Eline de Wit van kinderboerderij De Baak doet er alles aan om de dieren op haar boerderij te beschermen tegen de hitte. In alle verblijven zijn bakken met vers water geplaatst, en op verschillende plekken zijn schaduwdoeken opgehangen om de dieren een koele plek te bieden. Toch blijven de varkens Jip en Janneke kwetsbaar voor verbranding door de zon, vertelt Eline. "Het is bij deze varkens echt nodig om ze te beschermen, ze hebben een lichte huid en weinig haar dus ze verbranden snel", zegt ze.

Vruchtenijs

Ook krijgen Jip en Janneke speciale ijsjes om af te koelen. "We maken een mengsel van water en vruchten. Dat zetten we in bakjes in de vriezer, dat knabbelen ze lekker op en dat geeft ook weer wat verkoeling", vertelt Eline. Of ze het ijs zelf lekker vinden is moeilijk te zeggen, maar het fruit vinden ze volgens Eline heerlijk en alle beetjes helpen om af te koelen.

Vorig jaar deed De Baak via NH Nieuws een oproep om restjes zonnebrand naar de boerderij te brengen. Dat was een doorslaand succes. Mensen kwamen van heinde en verre om zonnebrandcrème te komen brengen. "Zo ontzettend lief van mensen, maar dit jaar is het echt niet nodig", zegt Eline. "Dankzij de inzameling van vorig jaar hebben we een voorraad waar we de komende jaren mee vooruit kunnen."