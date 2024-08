112-blog | Treinverkeer rond Hilversum ontregeld • Man zwaar mishandeld bij strand Huisduinen

14.07 uur

In Amsterdam-Noord is gistermiddag een 14-jarige jongen aangehouden nadat zijn moeder de politie had gebeld omdat ze een vuurwapen in zijn tas zag. Later bleek het om een neppistool te gaan. De jongen werd maandagavond vrijgelaten. Omdat het nepwapen niet van echt te onderscheiden was, werd hij eerst opgepakt op verdenking van vuurwapenbezit. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak.