Ruigoorders nemen met kleurrijke dienst afscheid van Hans Plomp

Plomp leed de laatste jaren aan prostaatkanker, toen het niet langer ging, koos hij voor euthanasie. "Nu lig je daar, tenminste je menselijke ruimtepak. Volgens Masja zat de spuit nog niet in je arm of je was er al vandoor. Je had er zin in, dat engelenkoor. Een nieuw gedicht, een wereld van licht", aldus kunstenaar Kamiel Proost in zijn speech.

"Ik ben echt heel blij voor hem dat hij zo goed gegaan is, want hij is echt met een lach gestorven", aldus Masja Plomp. "In een heel mooi proces, waarin hij ons allemaal een beetje heeft meegenomen." Kunstenaar Sander Ivo van Driel vult aan: "Hij heeft ons allemaal laten zien dat we niet bang hoeven zijn voor de dood. Dat de dood enkel een poort is naar een volgend leven."

Plomp wordt dinsdag in besloten kring begraven.