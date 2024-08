Volendam moet Mbuyamba twee wedstrijden missen, AZ niet akkoord met straf Dekker

Xavier Mbuyamba moet de eerstvolgende twee wedstrijden van FC Volendam tegen FC Emmen (thuis) en ADO Den Haag (uit) missen. Dat is de straf voor de rode kaart die hij gisteren kreeg tegen De Graafschap. AZ legde het voorstel van de aanklager van de KNVB voor Maxim Dekker naast zich neer, waardoor nog niet duidelijk is hoe lang trainer Maarten Martens de verdediger kwijt is.