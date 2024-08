Oproep gemeente Zandvoort na drukke stranddag: niet allemaal tegelijk naar huis

Een woordvoerder van de gemeente zegt: "Het is nu zo druk en gezellig in het dorp. Dat is allemaal prima, maar als iedereen straks tegelijk naar huis wil, staan de wegen natuurlijk weer helemaal vol."

Dat valt natuurlijk nooit af te dwingen, maar er is genoeg te doen in het dorp voor mensen die wat langer willen blijven. "We hebben natuurlijk het Racefestival in aanloop naar de Grand Prix." Ook staat er een kermis met reuzenrad op het Badhuisplein.

Zonsondergang

"We zien dat veel mensen tegen zonsondergang vertrekken. We raden ze aan om de reisinformatie goed in de gaten te houden om te zien hoe druk het is op de wegen", zegt de woordvoerder.

Vanochtend vroeg was het al erg druk op de wegen richting Zandvoort. Veel bezoekers hadden moeite om een parkeerplek te vinden, omdat meerdere grote parkeerterrein niet beschikbaar zijn vanwege de opbouw van de Formule 1-races eind augustus.