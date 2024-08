Koude douche of juist niet? Tips om de plaknacht door te komen

De tropennacht geldt voor de hele provincie, zegt NH-weerman Jan Visser, en vooral in de stedelijke gebieden koelt het maar weinig af. Volgens Visser is de lucht erg vochtig en neemt de bewolking toe, waardoor de warmte niet weg kan.

Door de warmte slaap je ook slechter. Volgens slaapexpert Talja Lambert komt dat doordat onze lichaamstemperatuur te hoog blijft.

Met deze tips kun je de slaap alsnog vatten:

1. Zorg dat je huis niet opwarmt

Logisch, natuurlijk. Toch zijn er handigheidjes. "Mensen met een airco zijn geprezen. Maar veel mensen hebben dat niet. Zorg dan voor goede zonwering of doe de luiken dicht. Belangrijk is dat je de wering aan de buitenkant van je ramen plaatst, want hitte komt via glas binnen. De gordijnen dichtdoen helpt een beetje, maar niet veel. Je kunt beter een laken tegen de buitenkant van je raam hangen."

2. Ventileren

Ook als je geen airco hebt, kun je je huis ventileren. "Ga wel pas ventileren als het buiten kouder is dan binnen, anders wordt het alleen maar warmer. Gooi wat petflessen in de vriezer en zet die voor de ventilatie. Niet te ver van je bed, maar lekker dichtbij."

3. Slaap elders

Als het warmer is in de slaapkamer dan elders in de woning, dan is het verstandig om een andere slaapplek te zoeken. "Meestal geldt: hoe hoger in het huis, hoe warmer. Als je op de zolder slaapt, ga dan lager slapen. Onder een dak is het warmer. Als het mogelijk is, kan je er ook van kiezen om buiten te slapen. Op je balkon of in de tuin."

4. Hou het hoofd koel

Letterlijk, maar ook figuurlijk. "Drink langzaam een glas koud water leeg, daar koel je van af. En eet ijsjes natuurlijk. Maar als je vannacht in bed ligt, is het belangrijk om rustig te blijven. Ga niet stressen, daar komt adrenaline door vrij en dan slaap je helemaal niet."

5. En die koude douche dan?

De een raadt het af, de ander raadt het aan: een koude douche. "Door een koude douche te nemen, krimpen je aderen. Daardoor kan de warmte minder goed weg. Door een warme douche te nemen, openen je aderen juist. Daardoor kan je lichaam meer warmte kwijt. Toch spreek ik veel mensen die veel baat hebben bij een verfrissende douche. Daarom zou ik zeggen: 'Doe wat werkt'. Als het werkt, dan werkt het."

Erg lang blijft deze tropische warmte niet hangen. Weerman Jan Visser laat weten dat het morgen nog warm blijft. Woensdag trekken er buien en onweer over en zal het weer afkoelen.