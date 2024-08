Viertal dat horlogebedrijf overviel spoorloos, klopjacht nog gaande

Iets voor tien uur vanochtend stormden drie gewapende mannen met bivakmutsen een bedrijfspand op het industrieterrein in Opmeer binnen. Daarna dringen ze bij een bedrijf dat handelt in luxe horloges naar binnen. Met bedreigingen en geweld lukt het zo om met buit het pand te verlaten. Wat ze precies hebben buitgemaakt, kan de politie nog niet delen. Binnen enkele minuten staan de overvallers buiten en laten ze een medewerker met een bloedende hoofdwond achter.

Buiten wacht een vierde verdachte in een grijze Volkswagen Golf met gestolen kentekenplaten. Het drietal stapt in en ze scheuren ervandoor. Op de Broerdijk in Midwoud, zo'n tien kilometer verderop, zette ze de grijze Volkswagen Golf in de brand en stappen in een witte Volkswagen Golf. Van deze auto ontbreekt nog elk spoor.

Het slachtoffer werd na de overval opgevangen bij een naastgelegen bedrijf en hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

De politie is hard op zoek naar getuigen. Het horlogebedrijf laat op sociale media weten de aankomende dagen gesloten te zijn.