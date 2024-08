Loeihete stranddag in Zandvoort: met de auto naar de kust is oefening in geduld

Toch zijn er ook plekken in de badplaats waar het rustig is. Het reuzenrad op het Badhuisplein bijvoorbeeld draait zijn rondjes met slechts enkele passagiers. ''De mensen lopen ons voorbij; ze gaan in een rechte lijn naar het strand'', zegt Chris van der Veen, eigenaar van het rad. ''Maar ik weet zeker dat het drukker wordt als iedereen terugkomt.''

Niet klagen

Klagen doet hij toch al niet. Van der Veen zou eerst met zijn 'Sky Wheel' op Dutch Valley staan. ''Maar ik ben blij dat we voor Zandvoort hebben gekozen. We blijven hier ruim twee weken, terwijl Dutch Valley maar drie dagen is. Als je dan ook nog de pech hebt van een dag met slecht weer, levert het je weinig op. Met ruim twee weken op deze plek is het risico beter gespreid.''

