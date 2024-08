Uitslaande brand in Heerhugowaard, flinke rookpluim te zien

De brand woedt op het dak. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren monteurs bezig met zonnepanelen, maar is er nu niemand meer op het dak aanwezig. Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen.

Vanaf de snelweg is een grote rookpluim te zien. De veiligheidsregio raadt aan ramen en deuren te sluiten, en eventuele mechanische ventilatie uit te zetten.

Later meer.