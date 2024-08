Zeehond overlijdt na aanval honden: "Werd zelfs de lucht in gegooid"

Een strandganger zocht vrijdag contact met Ecomare over een zeehond op het strand. Precies op dat moment renden er twee honden op het dier af. De zeehond werd aangevallen en zelfs de lucht in gegooid.

De honden waren al weg op het moment dat de dierverzorger van Ecomare ter plaatse was. Aanvankelijk leken de verwondingen mee te vallen, maar gisteren is zeehond toch overleden.

Ecomare vermoedt dat het dier interne bloedingen had opgelopen. "Als het incident net heeft plaatsgevonden, zit het dier vol adrenaline en reageert daardoor alert. Bij het tot rust komen in de opvang, stort zo'n zeehond dan in. Eventuele inwendige bloedingen kunnen bovendien nog toenemende schade veroorzaken."

Oproep

Het is niet voor het eerst dat een zeehond overlijdt door een aanval van honden. Vorig jaar kwam Ecomare nog met een dringende oproep aan hondenbezitters om hun viervoeters weg te houden bij de zeehonden. "Hoe getraind ook, zowel honden als zeehonden kunnen onverwacht reageren in deze situatie." Ook nu weer waarschuwt Ecomare: "Blijf alert!"