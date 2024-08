Haarlemse straatartiest maakt 24 meter lang muurschilderij van Texelse Reede en 17-eeuwse jurk

De 24 meter lange muurschildering wordt vanaf deze week geschilderd en komt op de parkeerplaats achter de Heemskerckstraat.

Waerts is geen onbekende op het eiland. Tien jaar geleden maakte hij voor de Plastic Soup Foundation ook al een muurschildering op de muur van de voormalige asfaltcentrale bij de haven van Oudeschild. "Dat was toen een enorme uitdaging, omdat het mijn eerste keer was", zegt hij. "Ik ben toen een maand op het eiland geweest. Een groot gedeelte van de tekening is alweer verweerd, vanwege de zoute invloeden. Daarom vind ik het grappig dat ik na tien jaar op een andere manier iets voor Texel kan betekenen."

De opdracht voor het muurschilderij komt van Kaap Skil. Het museum doet mee met Museum Murals. Twintig straatartiesten maken een muurschildering voor musea in Nederland. Het doel van Museum Murals is om kunst naar de openbare ruimte te brengen. De bedoeling van de muurschilderingen is het mooier maken van de leefomgeving en mensen prikkelen over het onderwerp. De collecties van de musea worden daarmee ook een beetje naar buiten gebracht.

Voor Museum Kaap Skil is het meedoen aan Museum Murals een uitgelezen kans om het verhaal van de Reede van Texel en de unieke opgedoken 17e-eeuwse jurk zichtbaar te maken in Oudeschild.

