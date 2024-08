Zandvoort stroomt vol: minder parkeerplekken beschikbaar door F1

In Zandvoort is het Racefestival in volle gang, in aanloop naar het Formule 1-weekend van 23 tot en met 25 augustus. Omdat er al veel grote vrachtwagens zijn gearriveerd voor de opbouw van de Dutch Grand Prix, zijn er in Zandvoort veel minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar.

Warmste dag van het jaar

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de parkeerplaatsen op Circuit Zandvoort en de extra parkeerplaatsen bij Gebroeders Paap aan de andere kant van het dorp al in gebruik zijn voor de opbouw van de F1. De raceteams arriveren in de loop van komende week. Ook het overloopterrein van P-Zuid is niet meer beschikbaar, omdat de grond verontreinigd is.

Ondanks de oproep van de gemeente om de auto te mijden, stonden er rond het middaguur nog behoorlijk lange files op de N200 van Haarlem richting Zandvoort en op de N201 van Hoofddorp naar het kustdorp. Overigens gaven veel mensen wel gehoor aan de oproep: op de boulevards staan lange rijen geparkeerde fietsen.

