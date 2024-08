Gewapende overval bij bedrijf in Opmeer, één medewerker gewond

Een getuige meldt dat het gaat om een bedrijf gespecialiseerd in luxe tweedehands horloges. Vanochtend net voor tien uur werd het bedrijf op een industrieterrein doelwit van een gewapende overval. Tijdens de aanval raakte een medewerker gewond, maar volgens de getuige is het letsel niet ernstig. Of de daders iets hebben buitgemaakt, is nog niet duidelijk.

Na de overval vluchtten de daders in een auto, die ze later in brand staken, ongeveer tien kilometer verderop aan de Broerdijk in Midwoud. Vermoedelijk zijn ze daar overgestapt in een ander voertuig.

Twee auto's

De politie meldt in een oproep dat ze op zoek zijn naar twee voertuigen. De ene auto is een grijze Volkswagen Golf, een ouder model. De andere auto is witte Volkswagen Golf met doorlopend panoramadak, opvallend grote zwart en zilveren velgen en dokter getinte achterruiten.

Het onderzoek is nog in volle gang, maar de politie heeft momenteel weinig aanwijzingen. Getuigen die iets verdachts hebben gezien, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.