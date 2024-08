Veel kwallen door oostenwind, wat moet je doen als je gestoken wordt?

Volgens Kwallenradar.nl, de site waarop wordt voorspeld hoeveel last we gaan hebben van kwallen, krijgt de hele Noord-Hollandse kust waarschijnlijk te maken met kwallen. Volgens Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade in Zandvoort gebeurt dat vaak bij oostenwind. De aflandige wind zorgt dan voor een onderstroom die de kwallen juist richting de kust beweegt.

Wat te doen als je gestoken wordt?

Volgens kwallenradar is er geen reden om in paniek te raken als je gestoken wordt door een kwal. In de meeste gevallen zou het niet ernstig zijn, en hooguit jeuk en zwelling veroorzaken. Belangrijk is dat je de huid alleen af mag spoelen met zout water, en juist niet met zoet (drink)water. Als er resten van tentakels zijn achtergebleven op je huid kan je die met een handschoen of een pincet voorzichtig weghalen.

Mocht je last krijgen van jeuk, kan je je huid insmeren met hetzelfde spul dat je zou gebruiken als je bijvoorbeeld door een wesp wordt gestoken. Wel meldt de redactie van de kwallenradar dat als je echt flink gestoken bent of als je last krijgt van andere klachten als hoofdpijn of overgeven, je medische hulp moet inschakelen. Dan kan het zijn dat je een allergische reactie hebt.

Mentholpoeder

De Reddingsbrigade raadt daarnaast op haar website aan dat je de jeuk en het branderige gevoel kan verlichten door het in te smeren met mentholpoeder of een crème met verzachtende werking.. Daarnaast geven ze aan dat je bij last langs kan komen bij de EHBO-post.

Een hardnekkig gerucht is dat urine de pijn van een kwallensteek zou verlichten. Dat is niet waar: de zuurgraad van urine kan de pijn zelfs versterken en het is daarnaast niet bepaald handig.