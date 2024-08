Speciaal hitteprotocol voor ouderen: "Vaak niet bewust van het effect van hitte"

Als de temperaturen verder stijgen krijgen de collega's van Mennistenerf Zaanstreek een mailtje met het zogenoemde 'hitteprotocol'. Daarin wordt er per functie uitgelegd wat zij kunnen doen om extra maatregelen te nemen tegen de hitte.

Water en ijsjes

"Overal worden kannen met water en stukjes fruit neergezet. Ook geven we ijsjes aan de bewoners. Allebei erg belangrijk tegen de verhitting", vertelt woordvoerder van Zorggroep Zaanstreek Rutger de Graaf. "Daarnaast waarschuwen we de bewoners voor verhitting door middel van posters en nieuwsbrieven. We controleren actief of mensen de maatregelen ook in acht nemen."

Veel activiteiten worden op warme dagen als deze geschrapt. "We kijken altijd even van moment tot moment wat er mogelijk is." Maar vandaag hangt er een briefje bij de ingang van de daktuin, met het bericht dat alle activiteiten op het dak voorlopig niet kunnen doorgaan.

Speciaal gebouw

Daarnaast zijn het uitzetten van zonneschermen en in de schaduw zitten ook erg belangrijk tijdens een bloedhete dag, gaat De Graaf verder. Hij legt uit dat gebouwen waar ouderenzorg wordt verleend speciaal zijn gemaakt zodat ze makkelijk kunnen afkoelen en veel schaduw kunnen creëren. "Maar we hebben ook nog ruimte waar het net even wat koeler is. Daar kunnen ouderen heen die extra verkoeling zoeken."

Extra werk

Het kost de zorggroep vandaag extra werk om iedereen te helpen. "Mensen vragen niet echt om deze hulp, want ze zijn zich er vaak niet van bewust dat de hitte effect op je kan hebben. Het kost ons daarom werk om de mensen er actief aan te helpen herinneren."

Voorbereiding

Het hitteprotocol geldt niet alleen voor vandaag. De Graaf vertelt dat er de afgelopen weken geregeld maatregelen zijn genomen om de bewoners te helpen tegen verhitting. "Vaak wordt er eerst gekeken naar de weersverwachting en wordt dan al het nodige voorbereid. Er moesten voor vandaag nog extra ijsjes worden ingekocht."