15.000 euro voor gouden tip over om het leven gebrachte dakloze Carlos

Carlos leidde de laatste jaren van zijn leven een bestaan als dakloze en sliep vaak onder de Torontobrug. Hij werd op 27 maart even verderop in het water voor het Amstel Hotel gevonden.

De politie zette kort daarna een groot onderzoek op. Pal naast de Torontobrug werd een groot matrixbord met daarop een getuigenoproep geplaatst.

Nog geen aanhouding

De politie vermoedt dat Carlos om het leven is gebracht. Wie er achter zijn dood zit, blijft vooralsnog onduidelijk. Er is nog geen aanhouding verricht in de zaak.

Ook is niet bekend hoe Carlos om het leven is gebracht. De politie kan daar vanwege het lopende onderzoek niets over kwijt.

Bekend gezicht in de buurt

De dood van Carlos maakte veel los in de buurt. In een supermarkt aan de Cornelis Vermuydenstraat werd een herdenkingsplek ingericht.

"Hij viel op omdat hij zo bescheiden was", vertelde een buurtbewoner daar aan AT5. Volgens hem zat de dakloze Spanjaard altijd op een kleedje voor de supermarkt, maar vroeg hij nooit hinderlijk om geld. "Ik kan daar niet bij. Dat iemand zoiets doet. Een schande is dat", zei een andere man die even stilstond bij de herdenkingsplek.