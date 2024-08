112-blog | Bootje gezonken na aanvaring Noordzeekanaal • Lichaam aangetroffen langs water Amsterdam-West

15.19 uur

Op een bedrijventerrein aan de Foxtrot en Echo in Heerhugowaard is vanmiddag een uitslaande brand ontstaan. De brandweer had het vuur al snel onder controle en is aan het nablussen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er vlak voordat de brand werd gemeld werkzaamheden met zonnepanelen. Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen. Vanaf de snelweg is een grote rookpluim te zien.