112-blog | Meisje (14) aangerand door vier jongens • Twee aanhoudingen na schietpartij Amsterdam

10.03 uur

In de nacht van zondag op maandag werd rond 01.00 ingebroken bij hobbywinkel Bob Hes aan de Kerkweg in Heemskerk. In en rond het pand is er flinke schade aangericht door de inbreker. Er zit een groot gat in de glazen entreedeur en in het midden van de winkel is er schade aan het plafond.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden, maar is wel een onderzoek gestart naar de inbreker. Volgens gesproken getuigen vertrok er vannacht één persoon uit de hobbywinkel. De politie is, in het kader van het onderzoek, opzoek naar getuigen en camerabeelden op de Kerkweg, maar ook die van de Graaf Willem II Laan zijn volgens de woordvoerder relevant. "De inbreker zou mogelijk vanuit die straat zijn gekomen of vertrokken."

Hoeveel buit er is gemaakt door de inbreker kan de politie nog niet zeggen.