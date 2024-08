Brand buurtboerderij ontstond op zolder, geen sprake van misdrijf

De brand brak rond 11.00 uur uit. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak van het gebouw sloegen. Rond 16.20 uur werd het sein brand meester gegeven.

Dak verwoest

Op de website van de buurtboerderij is te lezen dat het dak volledig verwoest is. Volgens de brandweer is de schade ook in de rest van het gebouw aanzienlijk. Een woordvoerder zegt dat er een flinke renovatie nodig is om het gebouw te kunnen herstellen.

"Hier moeten we eerst even van bijkomen", staat er verder nog op de website van de Buurtboerderij. "Samen met medewerkers en vrijwilligers gaan we kijken hoe we verder willen en kunnen gaan. Voor nu zouden we iedereen die al steun heeft betuigd graag enorm bedanken."