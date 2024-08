Opgepakte AZC-bewoner (38) mogelijk betrokken bij moord in Frankrijk

Asielprocedure

Het is niet duidelijk hoe ver de man was in zijn asielprocedure in Nederland. Een vreemdeling gaat om asiel aan te vragen eerst naar het aanmeldcentrum van de IND, aldus de Rijksoverheid.

Daar zit ook de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De AVIM registreert de persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit.

Er worden vingerafdrukken afgenomen en in het aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Met de IND volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen.

Na de aanmelding bepaalt de IND welke procedure van toepassing is. Een persoon krijgt asiel in Nederland als is vastgesteld dat die gevaar loopt in zijn of haar thuisland, bijvoorbeeld door vervolging door politieke overtuiging, ras, godsdienst of als er oorlog is.

Gedurende de asielprocedure wordt het onderdak geregeld door het COA.