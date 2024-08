Tropische maandag, temperatuur bereikt piek na de lunch

"Tropisch en benauwd weer", verklaart NH-Weerman Jan Visser vanochtend bij NH-Radio. We gaan een klamme, en vooral hele warme middag, tegemoet. Ook vanavond en vannacht blijven we in de tropische sferen en zal het niet kouder worden dan zo'n twintig graden.

Het blijft vandaag de hele dag droog en er is weinig wind, maar van 'echte droogte' is volgens de weerman gelukkig geen sprake. "Er is de afgelopen maanden gigantisch veel regen gevallen." Wel kan een droge toplaag tot mogelijke problemen leiden, vertelt Visser. "Als er op plekken intensief wordt gemaaid kunnen bermen niet meer groeien en wordt het geel. Dat kan makkelijk vlam vatten", benadrukt hij.

Ook morgenochtend houdt de droogte en zon nog even aan. Vanaf morgenmiddag worden er flinke regen- en onweersbuien verwacht.