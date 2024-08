Drukke dagen voor reddingsbrigade op Aalsmeers strand

Ook volwassenen worden goed in de gaten gehouden. "Als volwassenen ver weg zwemmen letten we goed op of ze ook weer terugkomen. We letten ook op hoé ze zwemmen, dus is het iemand die daadwerkelijk nog aan het zwemmen is of iemand die ver weg van de kant stil ligt in het water. En of ze hun armen omhoog doen."

Daarnaast geven de strandwachten informatie en delen bijvoorbeeld polsbandjes voor kinderen uit waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. Kinderen die kwijtraken kunnen op die manier sneller met hun ouders worden herenigd.

Meer toezicht

Andrea hoopt dat meer gemeentes ervoor kiezen om strandwachten in te zetten bij drukke zwemplaatsen. "Je ziet zó iemand over het hoofd. Het is zeker belangrijk - als je ziet hoeveel mensen er nog in de zomer verdrinken - dat er meer toezicht is."