Doelpuntenmaker Milan de Haan sprakeloos na bizar duel FC Volendam bij De Graafschap

In de rust haalde Kruys controleur Alex Plat uit de ploeg en bracht hij aanvaller Bilal Ould-Chikh binnen de lijnen. Daardoor belandde Milan de Haan weer op zijn vertrouwde plek op het middenveld. De omzetting pakte goed uit. Volendam boog de achterstand om in een voorsprong. In de 51e minuut maakte De Haan de 2-2 uit een vrije trap van Ould-Chikh en nog geen tien minuten later zette Veerman Volendam op voorsprong.

Rood Mbuyamba

Volendam leek op weg naar de winst en kreeg de mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden, maar doelman Ties Wieggers redde op schoten van Mühren en De Haan. Het duel kantelde een kwartier voor tijd toen Xavier Mbuyamba bij de middencirkel een overtreding van achteren maakte op Philip Brittijn die hem de rode kaart opleverde.

Met tien tegen elf werden de Volendammers achteruit gedrukt. In de slotminuten sloeg De Graafschap genadeloos toe. Invallers Stan Wevers en Ibrahim el Kadiri dompelden Volendam in rouw. Volendam-middenvelder Milan de Haan was na afloop sprakeloos. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is verschrikkelijk."

