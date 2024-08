Spectaculaire races voor 55-jarig bestaan Acon Autocross Sint Maarten "Driften en vol gas''

Dit weekend wordt alles uit de kast gehaald op de crossbaan in Sint Maarten. Nog niet eerder in de historie van de vereniging wordt er twee dagen aaneengesloten gecrost.

De crossbaan stelde zich de afgelopen 55 jaar in april tot en met september een dag per maand beschikbaar voor coureurs uit het hele land. Maar voor het eerst in de historie van de vereniging is er twee dagen achter elkaar gecrost.

"Goeie gasbakken en lekker snel", zegt één van de jongere fans op het terrein. Organisator Hans Kruijer is deel van het team van 60 vrijwilligers en begon als hulp op de parkeerplaats. En als het aan hem ligt, laat hij zijn 'dure hobby' voorlopig nog niet los. "Met 80 kilometer per uur de baan over in achttien seconden, dit is toch mooi."