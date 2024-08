Opnieuw blokkeert Extinction Rebellion cruiseschip onderweg naar Amsterdam

Het is de tweede keer dat de activisten een zeecruiseschip blokkeren. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde het ook al. Ze hadden zich vastgeketend aan het hek. De politie greep niet in en het cruiseschip is uiteindelijk blijven liggen in IJmuiden. Passagiers gingen met bussen naar Amsterdam of Schiphol.

Het is nog de vraag of agenten dit keer wel gaan optreden. De politie Noord-Holland kon nog niet reageren en benadrukte dat de burgemeester van Velsen een beslissing moet nemen. Een woordvoerder van de gemeente Velsen kon rond 16.10 uur nog niks over de kwestie zeggen en rond 16.45 uur hadden beide woordvoerders nog niet teruggebeld. Er vloog rond die tijd wel een politiehelikopter boven de sluis.

'Rijksten der aarde'

Het schip dat nu geblokkeerd is, is de Seven Seas Mariner. Extinction Rebellion noemt het schip 'haast het toonbeeld van ongekende luxe die alleen voor de rijksten der aarde weggelegd lijkt te zijn', onder meer omdat er twaalf dekken, een zwembad en vijf restaurants zijn.

"Daar waar de allerarmsten dagelijks lijden onder de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis, duizenden mensen op de vlucht zijn voor extreme hitte, droogtes en mislukt oogsten, verergert schepen als de Seven Seas Mariner de crisis waar we midden in zitten", vinden de klimaatactivisten.

Het schip zou morgen om 18.00 uur weer vertrekken uit Amsterdam.

Later meer.