Van tropisch en klef naar flinke onweersbuien

Zondag verliep, op een paar (stapel)wolken na, vooral zonnig en warm. Volgens NH-weerman Jan Visser liepen de middagtemperaturen uiteen van rond 23 graden op de Waddeneilanden tot 28 graden boven land. De wind waaide vanmiddag zwak tot matig uit het noordoosten.

Wie nog geen genoeg heeft van de warmte kan morgen z'n lol op. Maandag stroomt warme (sub)tropische lucht onze regio in. Op de Wadden lopen de temperaturen op tot zo'n 27 of 28 graden, boven land kan het zo'n 33 graden worden. De wind waait uit het oosten en is matig, bij de Wadden vrij krachtig.

'Kleffe warmte'

Visser voorspelt dinsdag 'kleffe warmte'. Dat kleffe gevoel verdwijnt al gauw, want Visser voorspelt in de loop van de dag flink wat onweer. Later in de middag en avond en woensdag is er kans op donderbuien, waarna de warmte afneemt. De rest van de week is er kans op zon, regen en enkele buien.