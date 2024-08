Deze Noord-Hollandse sporters wonnen goud, zilver en brons in Parijs

Skiff

Jan Wienese uit Amsterdam dacht in 2021 'dat het nog wel 100 jaar zou duren', voordat hij een opvolger kreeg in de skiff (eenpersoonsroeibooit). Hij was in 1968 (Mexico-stad) de eerste Nederlander met roeigoud in de skiff. Die opvolger kwam er echter al drie jaar later.

Karolien Florijn (Amsterdam) was de afgelopen jaren al onnavolgbaar in de skiff en voer iedereen op een hoopje. De regerend wereldkampioene haalde ook op de Spelen in Parijs probleemloos de finale. Zoals verwacht was ze in de eindstrijd ook te sterk en zorgde na 56 (!) jaar opnieuw voor roeigoud in de skiff. Ze volgde daarmee dus Wienese op.

