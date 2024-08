Dag na XR-demonstratie is alles weer bij het oude bij zeehaven IJmuiden

Cruiseschip Jewel of the Seas kon zaterdagochtend niet aanmeren bij de Amsterdamse passenger terminal door een blokkade van Extinction Rebellion bij de Zeesluis IJmuiden. Het schip is daarom aangemeerd bij de Monnickendamkade in IJmuiden, vanuit waar de passagiers werden vervoerd naar Amsterdam. De boot vertrok zo'n zes uur later dan gepland naar eindbestemming Noorwegen. Vandaag is alles weer bij het oude.