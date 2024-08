Live NH Sport: Ajax maakt zich op voor eredivisie-debuut Farioli tegen Heerenveen

Bij Ajax zal de focus vooral liggen op donderdag. Dan spelen de Amsterdammers thuis tegen het Griekse Panathinaikos voor de Europa League. Er staat nog van alles op het spel na de 1-0 zege in Athene door een goal van Steven Berghuis. Tussendoor komt Ajax in actie tegen het sc Heerenveen, dat onder leiding staat van Robin van Persie. Het is ook het debuut voor Francesco Farioli in de eredivisie, die pas de tweede Italiaanse coach ooit is op het hoogste niveau.

De statistieken zijn ruim in het voordeel van Ajax. De laatste nederlaag tegen de Friezen was in 2009 door een goal van Daniel Pranjic. Na afloop werd toenmalige Ajax-coach Marco van Basten uitgemaakt voor 'pannenkoek'.

De aftrap bij Ajax - Heerenveen is 16.45 uur. Onze verslaggever in de Johan Cruijff Arena is Erik-Jan Brinkman.