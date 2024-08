Vermiste man (58) nog niet gevonden, droneteam zoekt naar blauwe sporen in duingebied

Het NDT bekijkt later vandaag of ze de zoektocht morgen voortzetten. "We werken met vrijwilligers die ook dagelijks inzetbaar zijn", zegt Anders. "Afhankelijk van de grootte van het gescande gebied, beslissen we of we doorgaan."

Politie

De politie zoekt op het moment niet meer in het duingebied, laat een woordvoerder weten. "Maar we zijn nog volop bezig met het onderzoek. Het is heel behulpzaam en fijn dat het Nationaal Drone Team ook zoekt."

Het gaat om slanke, witte man van 1.87 meter lang, met donker krullend haar. Hij draagt een blauw shirt, een lichte korte broek en sandalen. Tips kunnen worden doorgegeven via 112.

Dat er geen naam of foto van de vermiste man wordt gedeeld, is een weloverwogen keuze van de familie van de man en het Openbaar Ministerie.