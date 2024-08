Grote uitslaande brand in buurtboerderij Spaarndammerdijk

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan en of er nog mensen in het pand zijn. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak van het gebouw slaan.



De buurtboerderij, nabij het Westerpark, wordt gerund door vaste medewerkers, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een restaurant en er worden regelmatig evenementen georganiseerd.