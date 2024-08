Grote uitslaande brand in buurtboerderij in Amsterdam-West

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Volgens de brandweer waren er geen mensen of dieren in het pand toen de brand rond 11.00 uur uitbrak. Hoe groot de schade is aan het pand is nog niet duidelijk, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak van het gebouw slaan.

De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.