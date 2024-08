Haarlemmer geniet van loodzware marathon voor recreanten op het olympische parcours

Tussen de olympische marathon voor de mannen gisterochtend en die van de vrouwen met Sifan Hassan vanochtend liepen vannacht 20.000 recreanten van over de hele wereld de klassieke afstand over 42 kilometer en 195 meter. De deelnemers waren uitgeloot via het populaire Strava, een app waarmee sporters hun eigen prestaties en die van anderen kunnen volgen. In het voorjaar hoorde Niels-Olaf (57) dat hij tot de uitverkorenen behoorde. En gisteravond 22.00 uur was het zover.

"Extra uitdaging"

Met zeventig andere Nederlanders stond hij aan de start van de marathon die hij nooit meer zal vergeten. "Het was heel zwaar", zei Niels-Olaf meteen na de finish op de Esplanade des Invalides met de herinneringsmedaille om zijn nek. "Er zaten lange stukken in die flink omhoog liepen. Dat was toch wel een extra uitdaging. Maar de Parijzenaars hebben me er doorheen gesleept. Geweldig, al die aanmoedigingen, ik heb genoten."

Huldiging

Vanochtend worden de Nederlandse deelnemers ontvangen op de Nederlandse ambassade in Parijs en vanavond volgt nog een huldiging in de beroemde concertzaal van Zénith Paris, dat tijden de Olympische Spelen dienst doet als Team NL-huis. Het is de plek waar alle Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spoelen de afgelopen twee weken zijn gehuldigd.