AZ-aanvoerder Jordy Clasie neemt forse charge ondanks winst op de koop toe: "Ik voelde van alles"

"Je verwacht normaal gesproken dat na die rode kaart, die wedstrijd voor ons is. Maar in de laatste minuten krijgen zij nog een paar gevaarlijke momenten. We hadden het ook aan de andere kant een paar kunnen afmaken. Uiteindelijk moet je het zelf beslissen", aldus Clasie.

Opluchting

Bij AZ-trainer Maarten Martens was er naast de trots op de veerkracht van zijn ploeg, ook sprake van opluchting. Martens: "Ik ben tevreden over de weerbaarheid en onze verdedigende kwaliteiten. We hadden eerder naar 0-2 of 0-3 moeten counteren. Er is sprake van opluchting, omdat we uiteindelijk niet goed hebben gespeeld, maar wel hebben gewonnen."

