Estafettevrouwen 4x400 meter met Klaver en De Witte veroveren olympisch zilver

Bol haalde in de laatste ronde Groot-Brittannië en Ierland in en loodste de ploeg naar een Nederlands record van 3.19,50.

In de Amerikaanse ploeg liepen Sydney McLaughlin-Levrone en Gabrielle Thomas mee, respectievelijk de olympisch kampioenen op de 400 meter horden en de 200 meter. Het team won het goud in 3.15,27. De Britse ploeg behaalde brons.

Atletiekploeg succesvol

Het is de vijfde Nederlandse atletiekmedaille op deze Spelen. Voor Bol is het haar derde medaille. Ze won ook goud met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd en brons op de 400 meter horden. Klaver zat ook in de gouden ploeg van de gemengde estafette en won zodoende haar tweede plak.

De estafettevrouwen veroverden vorig jaar in Boedapest de wereldtitel. Die prestatie leidde voor de tweede keer op rij tot de verkiezing van Sportploeg van het Jaar. In juni volgde nieuw succes met de Europese titel. Ook toen vormden Klaver, Peeters, De Witte en Bol het team.

De Amerikaanse ploeg was in de olympische finale in het Stade de France onnavolgbaar en lag na de eerste wissel al aan de leiding. Klaver, Peeters en De Witte streden moedig mee om de podiumplaatsen, maar Bol kon onmogelijk het grote gat naar de laatste Amerikaanse goedmaken. Wel stoof ze in het laatste stuk naar de finish de Britse en de Ierse voorbij.