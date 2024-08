Uniek: tweelingzussen De Brouwer uit Hoofddorp grijpen bronzen medaille bij synchroonzwemmen

De Chinese wereldkampioenen Wang pakten met 566,4783 punten overtuigend het goud.

De Nederlandse tweelingzussen kozen op de muziek 'Van Gogh's voices' voor een oefening met een hogere moeilijkheidsgraad dan de concurrenten deden. De jury beoordeelde hun snelle en dynamische vrije kür met de tweede score van allemaal, achter Shortman en Thorpe. De zussen Wang hadden in de technische kür van vrijdag echter al een ruime voorsprong opgebouwd.

Shortman en Thorpe waren de enigen in de top 5 die geen tweelingzussen zijn.

Negende in Tokio

De zussen De Brouwer waren drie jaar geleden in Tokio al de eerste Nederlandse olympische afvaardiging in het synchroonzwemmen sinds 2008. Toen zat er niet meer in dan de negende plek. Maar door EK-titels en WK-zilver eerder dit jaar was de tweeling richting Parijs al een duo geworden om rekening mee te houden. Op de vrije kür werden de De Brouwers in februari tweede van de wereld, achter de tweelingzussen Wang.

Vlak voor de Olympische Spelen ging NH Sport nog op bezoek bij de zusjes De Brouwer. Bekijk hieronder de reportage.