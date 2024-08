Komende nachten bijzondere sterrenregen te zien

Naar verwachting kan je de komende nachten 50 vallende sterren per uur zien. Dat kan op zich elk jaar, maar wat dit jaar uniek is zijn de gunstige weersomstandigheden. Vooral in de nacht van zondag en de nacht van maandag lijkt het erop dat er weinig bewolking gaat zijn, waardoor de sterren extra goed zichtbaar zijn.

De sterren zijn goed met het blote oog te zien, maar zijn het best zichtbaar op plekken met zo min mogelijk lichtvervuiling. Maak je er liever een avondje uit van? Bij Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel kan je gratis komen kijken, en leer je ook nog eens iets over dit fenomeen.

Maak jij vannacht of morgen een mooie foto van de sterrenregen? Stuur hem dan door naar [email protected].