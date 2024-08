Nadine Visser grijpt nét naast medailles en wordt vierde op 100 meter horden

De Noord-Hollandse startte in baan drie en had een heel erg goede start. In de laatste paar horden kwamen er een aantal atleten over Visser heen.

"Een zure plek. Ik ben in supervorm en ging voor een medaille. Dat ik dezelfde tijd van mij zie als in de halve finale valt een beetje tegen. Nu is het balen, maar ik kan ook trots zijn dan het goed gaat. Dat komt later denk ik", was het commentaar van Visser na afloop.