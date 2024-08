Liveblog: Ajax tegen het Heerenveen van Van Persie, FC Volendam begint op De Vijverberg

01.17 uur

Voor vanavond sluiten we dit liveblog af. Morgen gaan we verder met twee heerlijke wedstrijden. Wat te denken van FC Volendam op bezoek bij De Graafschap en hoe gaat Ajax het doen in zijn eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen? sc Heerenveen komt op bezoek in Amsterdam. Aftrap van beide wedstrijden is om 16.45 uur.

Zowel Ajax - sc Heerenveen als De Graafschap - FC Volendam zijn zondag live te volgen in de uitzending van NH Sport op NH Radio 📻