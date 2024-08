Kermis Hoorn van start, komende 10 dagen feest in de binnenstad

Op de vraag van 'kermiswethouder' René Assendelft of iedereen er zin in heeft klinkt gejuich en applaus. "Dan moeten we er niet te lang mee wachten", gaat hij verder. "Deze kermis is bekend in heel Nederland en ook de exploitanten komen hier graag naartoe." Na zijn toespraak en een speciaal kermisnummer, gezongen door Tom Loen, wordt het sein gegeven en kan iedereen genieten.